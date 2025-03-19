Откуда в рестораны Петербурга «приплыла» корюшка?

В ресторанах могут говорить правду — рыбаки на Финском заливе начали вылавливать корюшку уже с 1 марта, а утром 6 марта и в Неве заметили первые косяки. Но, как правило, эта рыба массово заходит в реку не раньше второй половины марта, когда полностью сходит ледовый покров. И на глобальное потепление ранний заход корюшки тоже не спишешь.