Откуда в рестораны Петербурга «приплыла» корюшка?

В петербургских ресторанах уже начали предлагать свежую корюшку. Не рано ли? Обычно она появляется только в апреле. Или нас обманывают, и это не питерская рыба?
В ресторанах могут говорить правду — рыбаки на Финском заливе начали вылавливать корюшку уже с 1 марта, а утром 6 марта и в Неве заметили первые косяки. Но, как правило, эта рыба массово заходит в реку не раньше второй половины марта, когда полностью сходит ледовый покров. И на глобальное потепление ранний заход корюшки тоже не спишешь.
По словам представителя рыбодобывающих организаций Петербурга и Ленобласти Дмитрия Бондарюка, нынешняя ситуация является аномальной и может свидетельствовать о неблагоприятных изменениях в водоёме. Специалист предположил, что причиной преждевременного захода корюшки могли стать выбросы производственных отходов в водоёмы региона. В период массового таяния снега и льда существует риск попадания токсичных веществ из отстойников и хранилищ предприятий, расположенных вдоль рек и каналов. Попав в воду, эти вещества могут заставить косяки рыб менять направление движения.