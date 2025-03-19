Минтруда сказало, могут ли уволить за прогул в Беларуси. Подробности рассказали в пресс-службе Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве пояснили, что трудовой договор (контракт) может быть расторгнут со стороны нанимателя при прогуле, в том числе при отсутствии на работе более трех часов в течение рабочего дня, без уважительных причин. Это предусмотрено абзацем 2 пункта 7 статьи 42 Трудового кодекса.
Уточняется, что прогул является дисциплинарным проступком, за который наниматель может применять или же не применять дисциплинарное взыскание (подразумеваются увольнение, выговор, лишение полностью или частично стимулирующих выплат на срок до 12 месяцев, замечание).
Сказано, что для применения к сотруднику одной из указанный мер следует соблюсти порядок, который указан в статье 199 Трудового кодекса, а также сроки, предусмотренные статьей 200 ТК Беларуси.
Кроме того, помимо мер дисциплинарного взыскания к сотруднику могут быть применены и другие меры воздействия: перенос отпуска с летнего времени на зимнее, лишение премии, сокращение числа дней трудового отпуска и ряд других.
«Это осуществляется уже не на основании трудового законодательства, а на основании локальных правовых актов нанимателя», — уточнили в ведомстве.
И добавили, что при этом не нужно будет соблюдать процедуру как в случае применения дисциплинарного взыскания. В данном случае порядок определяется нанимателем и проводится через приказ. Также сказано, что выбор мер воздействия на сотрудника в праве выбирать наниматель.
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