Минтруда сказало, могут ли уволить за прогул в Беларуси

И добавили, что при этом не нужно будет соблюдать процедуру как в случае применения дисциплинарного взыскания. В данном случае порядок определяется нанимателем и проводится через приказ. Также сказано, что выбор мер воздействия на сотрудника в праве выбирать наниматель.