Золотую медаль ЗакСа Петербурга вручили спортивному комментатору Геннадию Орлову

Ранее стало известно, что губернатор Александр Беглов наградил знаком отличия «За заслуги перед Петербургом» начальника ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области Романа Плугина. Награды удостоили его не только за значительный вклад в обеспечение законности и правопорядка в городе на Неве, а также в связи с 50-летним юбилеем, о чем рассказывала «Комсомольская правда в Петербурге».