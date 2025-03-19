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Золотую медаль ЗакСа Петербурга вручили спортивному комментатору Геннадию Орлову

Известного журналиста удостоили награды в Северной столице.

Сегодня, 19 марта, спикер петербургского парламента Александр Бельский вручил золотую медаль Законодательного собрания известному спортивному комментатору Геннадию Орлову. Об этом стало известно в ходе заседания депутатов, трансляция которого ведется на сайте Мариинского дворца.

Геннадий Орлов — советский и российский спортивный журналист, в прошлом — футболист. Однако наибольшую популярность получил в качестве телекомменатора, на позиции которого трудился на «Пятом канале», внештатно — на «РТР» и «Первом канале». Он является заслуженным работником культуры России и лауреатом премии «ТЭФИ» 2008 года.

Ранее стало известно, что губернатор Александр Беглов наградил знаком отличия «За заслуги перед Петербургом» начальника ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области Романа Плугина. Награды удостоили его не только за значительный вклад в обеспечение законности и правопорядка в городе на Неве, а также в связи с 50-летним юбилеем, о чем рассказывала «Комсомольская правда в Петербурге».