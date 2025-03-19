Золотую медаль ЗакСа Петербурга вручили спортивному комментатору Геннадию Орлову

Сегодня, 19 марта, спикер петербургского парламента Александр Бельский вручил золотую медаль Законодательного собрания известному спортивному комментатору Геннадию Орлову. Об этом стало известно в ходе заседания депутатов, трансляция которого ведется на сайте Мариинского дворца.
Геннадий Орлов — советский и российский спортивный журналист, в прошлом — футболист. Однако наибольшую популярность получил в качестве телекомменатора, на позиции которого трудился на «Пятом канале», внештатно — на «РТР» и «Первом канале». Он является заслуженным работником культуры России и лауреатом премии «ТЭФИ» 2008 года.
Ранее стало известно, что губернатор Александр Беглов наградил знаком отличия «За заслуги перед Петербургом» начальника ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области Романа Плугина. Награды удостоили его не только за значительный вклад в обеспечение законности и правопорядка в городе на Неве, а также в связи с 50-летним юбилеем, о чем рассказывала «Комсомольская правда в Петербурге».