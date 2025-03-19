Будущую платформу обсуждают на круглом столе в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». Тут собрались эксперты — филологи, общественные объединения, при участии министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова.
И как отметил министр, это будет платформа для продвижения традиционных духовно-нравственных ценностей, образовательных программ и инфраструктуры для изучения русской культуры.
Действительно Россия в отличие от ряда стран «просвещенной» Европы, мы не запрещаем, а развиваем.
На мероприятии назвали главные задачи центров поддержки русского языка и культуры:
- продвигать традиционные духовно-нравственные ценности;
- обеспечивать образовательные учреждения российской учебной и художественной литературой и оборудовать кабинеты русского языка;
- содействовать профессиональному росту педагогов;
- формировать сообщества представителей общественных и бизнес-организаций в странах, ориентированных на поддержку русского языка и культуры;
- проводить встречи молодежи с российскими писателями.
- Будут проводить и литературные гостиные, уроки исторического просвещения и тренинги для учителей русского языка и литературы.
Также в планах:
- оборудование кабинетов русского языка в школах;
- запуск Школы профессионального роста учителей русского языка;
- проведение международной олимпиады по русскому языку как иностранному для школьников;
- организация встреч молодежи стран постсоветского пространства с российскими писателями.
Помимо этого, планируется запуск программы «Классная дружба» для обмена между школьниками стран СНГ.