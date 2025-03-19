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Евразийская ассоциация поддержки русского языка появится в странах СНГ

АСТАНА, 19 мар — Sputnik. Евразийская ассоциация поддержки русского языка появится в постсоветских странах.

Источник: Sputnik.kz

Будущую платформу обсуждают на круглом столе в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». Тут собрались эксперты — филологи, общественные объединения, при участии министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова.

И как отметил министр, это будет платформа для продвижения традиционных духовно-нравственных ценностей, образовательных программ и инфраструктуры для изучения русской культуры.

Действительно Россия в отличие от ряда стран «просвещенной» Европы, мы не запрещаем, а развиваем.

отметил он

На мероприятии назвали главные задачи центров поддержки русского языка и культуры:

  • продвигать традиционные духовно-нравственные ценности;
  • обеспечивать образовательные учреждения российской учебной и художественной литературой и оборудовать кабинеты русского языка;
  • содействовать профессиональному росту педагогов;
  • формировать сообщества представителей общественных и бизнес-организаций в странах, ориентированных на поддержку русского языка и культуры;
  • проводить встречи молодежи с российскими писателями.
  • Будут проводить и литературные гостиные, уроки исторического просвещения и тренинги для учителей русского языка и литературы.

Также в планах:

  • оборудование кабинетов русского языка в школах;
  • запуск Школы профессионального роста учителей русского языка;
  • проведение международной олимпиады по русскому языку как иностранному для школьников;
  • организация встреч молодежи стран постсоветского пространства с российскими писателями.

Помимо этого, планируется запуск программы «Классная дружба» для обмена между школьниками стран СНГ.