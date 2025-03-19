В Красноярске появятся новые площадки для выгула собак. В мэрии рассказали, что объявлены торги на поиск подрядчика. Начальная цена контракта — 10 миллионов рублей. Предварительно, на эту сумму получится организовать как минимум четыре площадки. Пока что точные адреса неизвестны, но есть несколько десятков предложений от красноярцев. Для начала территории должны обследовать.
Участок не может быть в частной собственности, находиться в зоне тепловых, водопроводных и электрических сетей. Также он должен располагаться на определенном расстоянии от домов, соответствовать нормам и рекомендациям по облику.
Отметим, что на сегодня в Красноярске работает уже 31 площадка.