В Красноярске появятся новые площадки для выгула собак. В мэрии рассказали, что объявлены торги на поиск подрядчика. Начальная цена контракта — 10 миллионов рублей. Предварительно, на эту сумму получится организовать как минимум четыре площадки. Пока что точные адреса неизвестны, но есть несколько десятков предложений от красноярцев. Для начала территории должны обследовать.