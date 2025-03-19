Красноярцев предупредили о скором возможном появлении клещей

Предварительно, в этом году численность клещей сохранится на среднемноголетнем уровне. При этом возможно небольшое снижение количества таёжных клещей в Красноярске и его окрестностях, Шарыпово, а также в Лесосибирске. В Иланском районе и Минусинске клещей станет больше. Снижение количества степных клещей прогнозируют в Канске и его окрестностях, а в Минусинске — наоборот, увеличение.