Красноярцев предупредили о скором возможном появлении клещей

Хоть пока в медицинских организациях Красноярского края не зарегистрировано ни одного обращения с жалобой на присасывание клеща, специалисты управления Роспотребнадзора по региону предупреждают о скором возможном появлении членистоногих.
Стоит отметить, что клещи начинают проявлять активность при подходящих погодных условиях. Поэтому уже сейчас необходимо соблюдать меры профилактики, в том числе нужно тщательно осматривать домашних питомцев после прогулки. Эти членистоногие — переносчики клещевого энцефалита, боррелиоза, анаплазмоза, эрлихиоза и сибирского клещевого тифа.
Если вы заметили клеща, нужно отнести его в лабораторию на исследование.
Ранее мы писали, что первые клещи в Красноярском крае ожидаются в конце марта — начале апреля.
Предварительно, в этом году численность клещей сохранится на среднемноголетнем уровне. При этом возможно небольшое снижение количества таёжных клещей в Красноярске и его окрестностях, Шарыпово, а также в Лесосибирске. В Иланском районе и Минусинске клещей станет больше. Снижение количества степных клещей прогнозируют в Канске и его окрестностях, а в Минусинске — наоборот, увеличение.