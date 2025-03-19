ГК Башкирии по тарифам незаконно включил в оплату за отопление расходы на корпоративы и коллекторские услуги

Надзорное ведомство выявило, что при утверждении тарифов на тепловую энергию на текущий год две ресурсоснабжающие организации включили в расчеты совершенно собственные расходы. Среди них — аренда земельного участка и нежилого помещения, коллекторские услуги и даже организация корпоративных мероприятий. Общая сумма лишних затрат превысила 18 миллионов рублей.