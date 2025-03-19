ГК Башкирии по тарифам незаконно включил в оплату за отопление расходы на корпоративы и коллекторские услуги

В Башкирии пресекли незаконное завышение тарифов на отопление. Об этом рассказала прокуратуры республики.
Надзорное ведомство выявило, что при утверждении тарифов на тепловую энергию на текущий год две ресурсоснабжающие организации включили в расчеты совершенно собственные расходы. Среди них — аренда земельного участка и нежилого помещения, коллекторские услуги и даже организация корпоративных мероприятий. Общая сумма лишних затрат превысила 18 миллионов рублей.
В адрес руководителя Государственного комитета Башкирии по тарифам было внесено представление. Впоследствии ведомство скорректировало тарифы, исключив из них необоснованные расходы.
— Состояние законности в рассматриваемой сфере надзорной деятельности находится на постоянном на контроле прокуратуры республики, — заявили в надзорном ведомство.
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