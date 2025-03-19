Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптики сказали о резком потеплении до +16 градусов в Беларуси 21 марта

Синоптики сказали, когда в Беларуси потеплеет до +16.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики сказали о резком потеплении до +16 градусов в Беларуси 21 марта, в пятницу. Подробности опубликованы на портале pogoda.by.

Согласно прогнозу синоптиков, в пятницу в стране будет без осадков. В ночные и утренние часы по Беларуси возможны слабые туман, гололед. Ветер окажется западным умеренным. Ночью температура воздуха составит от −5 до +1 градусов. В дневные часы прогнозируется от +8 градусов по северной части и до +16 по юго-западу Беларуси.

Тем временем Минтруда сказало, могут ли уволить за прогул в Беларуси.

Ранее начинавшая в Минске певица Алена Свиридова ответила критикам, показав фото в купальнике на Мальдивах: «Люди с неидеальным телом и в 62 года тоже находятся на пляже!».

Кроме того, белорусский врач назвал нетипичные симптомы инфаркта: «Острый живот, боль в плече и руке, как будто сильно растянул».