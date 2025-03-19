Синоптики сказали о резком потеплении до +16 градусов в Беларуси 21 марта

Согласно прогнозу синоптиков, в пятницу в стране будет без осадков. В ночные и утренние часы по Беларуси возможны слабые туман, гололед. Ветер окажется западным умеренным. Ночью температура воздуха составит от −5 до +1 градусов. В дневные часы прогнозируется от +8 градусов по северной части и до +16 по юго-западу Беларуси.