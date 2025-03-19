В Новосибирске зафиксирован рост заражений респираторно-синцитиальным вирусом

В Новосибирске и других регионах России зафиксирован рост заболеваемости респираторно-синцитиальным вирусом. По данным НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева, с 3 по 9 марта количество случаев заражения стало самым высоким с сентября прошлого года.
Мониторинг проводился в 34 городах, включая Новосибирск. В начале марта у 2,9% обследованных пациентов с симптомами ОРВИ выявили именно РСВ. Чаще всего вирус поражает детей до двух лет, для которых он наиболее опасен.
РСВ передается воздушно-капельным путем, вызывает бронхиты и пневмонию, особенно у младенцев и людей с ослабленным иммунитетом. Вирус делится на два серотипа — А и В, его вспышки чаще происходят в холодное время года.
Медики рекомендуют родителям внимательно следить за симптомами у детей и обращаться к врачу при первых признаках ОРВИ. Напомним, что заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла в Новосибирской области.