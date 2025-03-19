В Петербурге в этом году отремонтируют трамвайные пути на 21 улице

В этом году есть планы на ремонт путей 21 объекта, больше всего в Петроградском районе, где расположен один из первых трамвайных парков Петербурга. Работы по пяти ордерам уже ведутся: на Троицком мосту, проспекте Культуры, улицах Бабушкина, Льва Толстого и Варфоломеевской.