Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге в этом году отремонтируют трамвайные пути на 21 улице

Работы по пяти ордерам уже ведутся.

В 2025 году в Петербурге пойдет ремонт трамвайных путей 21 улицы. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции города.

По словам губернатора Александра Беглова, трамвай переживает самое масштабное обновление. За 5 лет улучшили более 80% подвижного состава наземного транспорта. А в 2026 году появится скоростная линия «Славянка».

В этом году есть планы на ремонт путей 21 объекта, больше всего в Петроградском районе, где расположен один из первых трамвайных парков Петербурга. Работы по пяти ордерам уже ведутся: на Троицком мосту, проспекте Культуры, улицах Бабушкина, Льва Толстого и Варфоломеевской.

Ранее мы рассказывали о том, что Ленобласть и Петербург за 2 года обновят дороги к 96 садоводствам.