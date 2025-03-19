В соборе Новосибирской области освятили копию чудотворного Годеновского Креста

Как сообщили в Новосибирской митрополии, в Троице-Владимирском соборе Новосибирска прошло освящение копии чудотворного Годеновского Креста. Множество верующих пришли на встречу Креста, который был размещен в левом приделе, посвященном святому преподобному Сергию Радонежскому. В дни особых богослужений Крест выносится в центр храма.