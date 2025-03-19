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В соборе Новосибирской области освятили копию чудотворного Годеновского Креста

Святыня создана в Переславском Свято-Никольском монастыре, где находится оригинал.

Источник: Новосибирская митрополия

Как сообщили в Новосибирской митрополии, в Троице-Владимирском соборе Новосибирска прошло освящение копии чудотворного Годеновского Креста. Множество верующих пришли на встречу Креста, который был размещен в левом приделе, посвященном святому преподобному Сергию Радонежскому. В дни особых богослужений Крест выносится в центр храма.

Годеновский Животворящий Крест Господень является одной из самых почитаемых православных святынь. Его явление произошло в 1423 году.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области более 1,5 тысячи памятников лишились охранных зон.