В одном из районов Омской области отменили автобусные рейсы из-за плохих дорог

Причиной приостановки движения стал сезон весенней распутицы, который затрудняет передвижение по дорогам района. На данный момент не сообщается, когда будет восстановлено движение общественного транспорта. Жителям и гостям региона рекомендуется учитывать эти изменения в своих планах и следить за информацией о восстановлении маршрутов.