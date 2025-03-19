В одном из районов Омской области отменили автобусные рейсы из-за плохих дорог

Администрация Усть-Ишимского района сообщила, что с 18 марта приостановлено движение рейсовых автобусов.
18 марта были отменены следующие маршруты:
Усть-Ишим — 00 Скородум — Малая Бича, Усть-Ишим — Орехово — Красноярка, Усть-Ишим — Большая Тава.
С 19 марта отменён маршрут Усть-Ишим — Большая Тебендя — Загваздино.
С 20 марта также прекратится движение по маршруту Усть-Ишим — Аксеново — Кайсы.
Причиной приостановки движения стал сезон весенней распутицы, который затрудняет передвижение по дорогам района. На данный момент не сообщается, когда будет восстановлено движение общественного транспорта. Жителям и гостям региона рекомендуется учитывать эти изменения в своих планах и следить за информацией о восстановлении маршрутов.