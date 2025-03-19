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В одном из районов Омской области отменили автобусные рейсы из-за плохих дорог

В северной части Омской области возникли трудности с транспортом из-за размытых дорог.

Источник: РИА "Новости"

Администрация Усть-Ишимского района сообщила, что с 18 марта приостановлено движение рейсовых автобусов.

18 марта были отменены следующие маршруты:

Усть-Ишим — 00 Скородум — Малая Бича, Усть-Ишим — Орехово — Красноярка, Усть-Ишим — Большая Тава.

С 19 марта отменён маршрут Усть-Ишим — Большая Тебендя — Загваздино.

С 20 марта также прекратится движение по маршруту Усть-Ишим — Аксеново — Кайсы.

Причиной приостановки движения стал сезон весенней распутицы, который затрудняет передвижение по дорогам района. На данный момент не сообщается, когда будет восстановлено движение общественного транспорта. Жителям и гостям региона рекомендуется учитывать эти изменения в своих планах и следить за информацией о восстановлении маршрутов.