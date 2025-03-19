«Четверть инфарктов у пожилых и диабетиков протекают бессимптомно». Белорусский кардиолог рассказал о безболевой форме инфаркта

В интервью порталу 24health.by завкафедрой внутренних болезней, кардиологии и ревматологии Белорусского государственного медуниверситета, доктор медицинских наук, профессор Андрей Пристром назвал пожилой возраст и наличие сахарного диабета причиной того, что инфаркт миокарда может протекать бессимптомно.
«У людей пожилого возраста, а также у тех, кто страдает сахарным диабетом, интенсивность болей снижается. Поэтому у них нередко инфаркт миокарда не имеет каких-либо специфических симптомов», — отметил Андрей Пристром и подчеркнул, что на долю таких безболевых инфарктов приходится около 25%.
Кардиолог отметил, что диагностировать такую бессимптомную форму инфаркта бывает сложно, что сказывается на лечении.
Кстати, белорусский врач назвал нетипичные симптомы инфаркта: «Острый живот, боль в плече и руке, как будто сильно растянул» (здесь все подробности).
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