«Четверть инфарктов у пожилых и диабетиков протекают бессимптомно». Белорусский кардиолог рассказал о безболевой форме инфаркта

«У людей пожилого возраста, а также у тех, кто страдает сахарным диабетом, интенсивность болей снижается. Поэтому у них нередко инфаркт миокарда не имеет каких-либо специфических симптомов», — отметил Андрей Пристром и подчеркнул, что на долю таких безболевых инфарктов приходится около 25%.