В мэрии заявили об устранении проблемы с проходом «по дивану» к омской школе

В среду, 19 марта 2025 года, в паблике «Омск ВК» в социальной сети «ВКонтакте» появилась видеозапись проблемного прохода к школе № 108, что в Ленинском административном округе Омска. На кадрах заметно, что из-за растаявшего снега и образовавшегося подтопления дети шествуют в образовательное учреждение по перевернутому дивану.