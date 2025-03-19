В мэрии заявили об устранении проблемы с проходом «по дивану» к омской школе

В среду, 19 марта 2025 года, в паблике «Омск ВК» в социальной сети «ВКонтакте» появилась видеозапись проблемного прохода к школе № 108, что в Ленинском административном округе Омска. На кадрах заметно, что из-за растаявшего снега и образовавшегося подтопления дети шествуют в образовательное учреждение по перевернутому дивану.
«Здравствуйте, выставите, пожалуйста, пост о БОЛИ школы 108, каждый год одно и тоже!!! Но в этом году удивили, положили часть дивана», — сообщает анонимный автор поста.
На произошедшее отреагировали в мэрии Омска.
«Администрацией школы № 108 приняты меры по устранению данной проблемы. Проход к школе осуществляется через главный вход со стороны улицы Моторная. Территория главного входа находится в надлежащем санитарном состоянии (очищена до асфальта). Проход к учреждению со стороны улицы Гашека закрыт, настил убран», — заявили в администрации Омска.
Отметим, что с наступлением активного снеготаяния улицы Омска заполнились водой. В среду, 19 марта 2025 года омичам напомнили телефоны для обращений по откачке воды с улиц.