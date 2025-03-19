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Патрушев призвал Хабаровский край готовиться к ЧС и паводкам

Патрушев провел совещание по паводкам и пожарам: регионы получат дополнительные средства на борьбу с ЧС.

Источник: Правительство Хабаровского края

В правительстве РФ под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева прошло совещание по подготовке регионов к паводковому и пожароопасному сезонам. Одним из ключевых решений стало выделение почти 20 млрд рублей для усиления противопожарных и противопаводковых мероприятий в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.

Дополнительно почти полмиллиарда рублей направлено Рослесхозу на создание лесопожарного центра на Дальнем Востоке. Он должен оперативно помогать регионам в тушении сложных возгораний.

«Безусловно, регионы должны были провести соответствующий анализ и к новому сезону готовиться с учётом накопленного опыта. Отмечу, что в документах стратегического планирования прописан ориентир о необходимости ликвидации регионами не менее 80% пожаров в первые сутки после обнаружения. Считаю важным акцентировать внимание: если сразу не жалеть силы и средства на тушение пожаров в нужном объёме — это залог успеха», — подчеркнул Дмитрий Патрушев.

Вице-премьер также отметил необходимость совершенствования пожаротушения в труднодоступных районах Дальнего Востока и профилактики ландшафтных пожаров. Он напомнил о «светофорной схеме» тушения пожаров, которая учитывает уровень опасности и продолжительность возгораний.

Кроме того, Патрушев потребовал усилить контроль за сельхозпалами, своевременно их ликвидировать и обеспечивать защиту населённых пунктов, которым угрожает переход природных пожаров.

Хабаровский край ежегодно сталкивается с паводками и лесными пожарами, поэтому подготовка к сезону ЧС ведётся особенно тщательно. В регионе закупают специализированную технику, проводят дополнительное обучение спасателей и пожарных.

С 24 по 26 марта в Комсомольске-на-Амуре пройдут краевые учебно-методические сборы по гражданской обороне и защите населения от природных и техногенных катастроф. Запланированы практические мероприятия по ликвидации паводков и тушению пожаров.

В ближайшее время Росгидромет направит в регионы уточнённый прогноз пожарной опасности, в котором обозначат зоны с повышенным риском возгораний.

Также Патрушев призвал МЧС, Минприроды и Рослесхоз наладить оперативное взаимодействие и усилить работу систем оповещения населения.