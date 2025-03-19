Патрушев призвал Хабаровский край готовиться к ЧС и паводкам

«Безусловно, регионы должны были провести соответствующий анализ и к новому сезону готовиться с учётом накопленного опыта. Отмечу, что в документах стратегического планирования прописан ориентир о необходимости ликвидации регионами не менее 80% пожаров в первые сутки после обнаружения. Считаю важным акцентировать внимание: если сразу не жалеть силы и средства на тушение пожаров в нужном объёме — это залог успеха», — подчеркнул Дмитрий Патрушев.