Патрушев призвал Хабаровский край готовиться к ЧС и паводкам

В правительстве РФ под руководством вице-премьера Дмитрия Патрушева прошло совещание по подготовке регионов к паводковому и пожароопасному сезонам. Одним из ключевых решений стало выделение почти 20 млрд рублей для усиления противопожарных и противопаводковых мероприятий в 2025 году, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Дополнительно почти полмиллиарда рублей направлено Рослесхозу на создание лесопожарного центра на Дальнем Востоке. Он должен оперативно помогать регионам в тушении сложных возгораний.
«Безусловно, регионы должны были провести соответствующий анализ и к новому сезону готовиться с учётом накопленного опыта. Отмечу, что в документах стратегического планирования прописан ориентир о необходимости ликвидации регионами не менее 80% пожаров в первые сутки после обнаружения. Считаю важным акцентировать внимание: если сразу не жалеть силы и средства на тушение пожаров в нужном объёме — это залог успеха», — подчеркнул Дмитрий Патрушев.
Вице-премьер также отметил необходимость совершенствования пожаротушения в труднодоступных районах Дальнего Востока и профилактики ландшафтных пожаров. Он напомнил о «светофорной схеме» тушения пожаров, которая учитывает уровень опасности и продолжительность возгораний.
Кроме того, Патрушев потребовал усилить контроль за сельхозпалами, своевременно их ликвидировать и обеспечивать защиту населённых пунктов, которым угрожает переход природных пожаров.
Хабаровский край ежегодно сталкивается с паводками и лесными пожарами, поэтому подготовка к сезону ЧС ведётся особенно тщательно. В регионе закупают специализированную технику, проводят дополнительное обучение спасателей и пожарных.
С 24 по 26 марта в Комсомольске-на-Амуре пройдут краевые учебно-методические сборы по гражданской обороне и защите населения от природных и техногенных катастроф. Запланированы практические мероприятия по ликвидации паводков и тушению пожаров.
В ближайшее время Росгидромет направит в регионы уточнённый прогноз пожарной опасности, в котором обозначат зоны с повышенным риском возгораний.
Также Патрушев призвал МЧС, Минприроды и Рослесхоз наладить оперативное взаимодействие и усилить работу систем оповещения населения.