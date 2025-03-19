Пенсионеры и инвалиды смогут бесплатно посетить Новосибирский зоопарк

С 31 марта по 14 апреля 2025 года Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило проводит традиционную декаду пожилого человека, предоставляя бесплатный вход всем посетителям, достигшим пенсионного возраста (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет), а также всем группам инвалидов РФ, сообщает пресс-служба зоопарка.