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Пенсионеры и инвалиды смогут бесплатно посетить Новосибирский зоопарк

Весенняя акция, не приуроченная к конкретной дате, проводится зоопарком с 2008 года.

Источник: Om1 Новосибирск

С 31 марта по 14 апреля 2025 года Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило проводит традиционную декаду пожилого человека, предоставляя бесплатный вход всем посетителям, достигшим пенсионного возраста (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет), а также всем группам инвалидов РФ, сообщает пресс-служба зоопарка.

Для подтверждения права на бесплатное посещение необходимо предъявить паспорт, пенсионное удостоверение или «социальную карту».

Весенняя акция, не приуроченная к конкретной дате, проводится зоопарком с 2008 года и является выражением благодарности и уважения к старшему поколению.