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Центр Кишинева и дороги, ведущие к аэропорту, вновь перекроют: В Молдову пожалует президент Чехии

Мэрия Кишинёва сообщает, что 20 марта 2025 года с 08.00 до 16.00 доступ в некоторые общественные места столицы будет временно ограничен.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Кишинёва сообщает, что 20 марта 2025 года с 08.00 до 16.00 доступ в некоторые общественные места столицы будет временно ограничен.

Причина — официальный визит в Кишинев президента Чешской Республики Петра Павла.

Сообщается, что будет временно ограничен доступ в некоторые общественные места в Кишиневе, в центре города и на дорогах, ведущих к Международному аэропорту Кишинева. Ограничат проведение собраний, митингов, ремонт дорог, электросетей, тепловых сетей, водопровода и канализации, а также вырубку деревьев в пределах периметра улиц, по которым будет двигаться официальная делегация.