Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудники ГИБДД и судебные приставы НСО задержали 50 должников на дорогах

В рамках рейдов судебные приставы используют аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав».

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске сотрудники ГИБДД и судебные приставы провели совместную работу. Представители ведомств вышли на дороги и задержали 50 должников.

Известно, что водителям, имеющим задолженности, вручают требования об оплате и повестки в суд. Также во время рейда были арестованы два транспортных средства. У владельцев были долги на общую сумму более миллиона рублей.

Отметим, что во время таких проверок приставы используют аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав». Благодаря данной системе, в режиме реального времени можно обнаруживать в транспортном потоке автомобили, владельцы которых имеют непогашенные долги.