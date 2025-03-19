Сотрудники ГИБДД и судебные приставы НСО задержали 50 должников на дорогах

В Новосибирске сотрудники ГИБДД и судебные приставы провели совместную работу. Представители ведомств вышли на дороги и задержали 50 должников.
Известно, что водителям, имеющим задолженности, вручают требования об оплате и повестки в суд. Также во время рейда были арестованы два транспортных средства. У владельцев были долги на общую сумму более миллиона рублей.
Отметим, что во время таких проверок приставы используют аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав». Благодаря данной системе, в режиме реального времени можно обнаруживать в транспортном потоке автомобили, владельцы которых имеют непогашенные долги.