Во Владивостоке медики скорой помощи приняли стремительные роды на дому

Во Владивостоке медицинская бригада скорой помощи приняла роды на дому. Стремительные третьи роды женщины завершились успешно, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Как рассказали в краевом Минздраве, диспетчер скорой помощи принял вызов от мужчины, который сообщил, что его жена, беременная, испытывает сильные боли в животе, и роды, вероятно, начались. Спустя 15 минут бригада скорой помощи в составе фельдшера, медсестры и студентки-стажёра прибыла на место.
После осмотра женщины специалисты определили, что нет времени доехать до роддома, и приняли решение помочь родам в домашних условиях.
«Сотрудники скорой медицинской помощи и к такой ситуации, как положено, были готовы. Всё необходимое для появления малыша на свет в машине скорой помощи всегда есть», — рассказали в ведомстве.
После того как мальчик появился на свет, женщину с новорожденным аккуратно перенесли на носилки и доставили в родильный дом № 3 во Владивостоке.
«На станции скорой помощи нас обучали действиям в подобных ситуациях. Мы обладаем навыками принятия родов как в домашних условиях, так и в условиях автомобиля СМП», — поделилась своими впечатлениями специалист скорой медицинской помощи.
Напомним, в Приморье врачи спасли жизнь роженице и её малышу во время экстренной операции. Женщину доставили вертолетом из Дальнереченска во Владивосток.