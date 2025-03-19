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Во Владивостоке медики скорой помощи приняли стремительные роды на дому

Специалисты были готовы к экстренной ситуации.

Источник: PrimaMedia.ru

Во Владивостоке медицинская бригада скорой помощи приняла роды на дому. Стремительные третьи роды женщины завершились успешно, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.

Как рассказали в краевом Минздраве, диспетчер скорой помощи принял вызов от мужчины, который сообщил, что его жена, беременная, испытывает сильные боли в животе, и роды, вероятно, начались. Спустя 15 минут бригада скорой помощи в составе фельдшера, медсестры и студентки-стажёра прибыла на место.

После осмотра женщины специалисты определили, что нет времени доехать до роддома, и приняли решение помочь родам в домашних условиях.

«Сотрудники скорой медицинской помощи и к такой ситуации, как положено, были готовы. Всё необходимое для появления малыша на свет в машине скорой помощи всегда есть», — рассказали в ведомстве.

После того как мальчик появился на свет, женщину с новорожденным аккуратно перенесли на носилки и доставили в родильный дом № 3 во Владивостоке.

«На станции скорой помощи нас обучали действиям в подобных ситуациях. Мы обладаем навыками принятия родов как в домашних условиях, так и в условиях автомобиля СМП», — поделилась своими впечатлениями специалист скорой медицинской помощи.

Напомним, в Приморье врачи спасли жизнь роженице и её малышу во время экстренной операции. Женщину доставили вертолетом из Дальнереченска во Владивосток.