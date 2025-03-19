Во Владивостоке медики скорой помощи приняли стремительные роды на дому

Как рассказали в краевом Минздраве, диспетчер скорой помощи принял вызов от мужчины, который сообщил, что его жена, беременная, испытывает сильные боли в животе, и роды, вероятно, начались. Спустя 15 минут бригада скорой помощи в составе фельдшера, медсестры и студентки-стажёра прибыла на место.