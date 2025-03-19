В Симферополе шестилетний мальчик без родителей уехал на электричке к морю

Отец ребенка объяснил, что утром его сын ушел играть с другими ребятами на детской площадке. Выглянув в окно и убедившись, что с сыном все в порядке, они с супругой решили лечь спать. В это время ребенок решил уйти от дома и самостоятельно сел на электричку, которая отвезла мальчика в Евпаторию.