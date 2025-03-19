В Симферополе шестилетний мальчик без родителей уехал на электричке к морю

Об этом сообщили в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.
Транспортные полицейские установили, что родителями мальчика являются жители Симферополя, которые состоят на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Симферопольской горадминистрации.
Отец ребенка объяснил, что утром его сын ушел играть с другими ребятами на детской площадке. Выглянув в окно и убедившись, что с сыном все в порядке, они с супругой решили лечь спать. В это время ребенок решил уйти от дома и самостоятельно сел на электричку, которая отвезла мальчика в Евпаторию.
С отцом ребенка проведена профилактическая беседа. Свою вину он признал, впредь пообещал больше уделять внимания воспитанию своего сына. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении.