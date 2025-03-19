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В Симферополе шестилетний мальчик без родителей уехал на электричке к морю

На железнодорожном вокзале Евпатории сотрудники полиции обнаружили шестилетнего мальчика, который находился без родителей.

Об этом сообщили в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

Транспортные полицейские установили, что родителями мальчика являются жители Симферополя, которые состоят на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Симферопольской горадминистрации.

Отец ребенка объяснил, что утром его сын ушел играть с другими ребятами на детской площадке. Выглянув в окно и убедившись, что с сыном все в порядке, они с супругой решили лечь спать. В это время ребенок решил уйти от дома и самостоятельно сел на электричку, которая отвезла мальчика в Евпаторию.

С отцом ребенка проведена профилактическая беседа. Свою вину он признал, впредь пообещал больше уделять внимания воспитанию своего сына. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении.