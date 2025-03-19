В Кумертау женщина предстанет перед судом за «шпионаж» в телефоне свекрови

42-летняя женщина, по версии следствия, в апреле прошлого года, находясь в гостях у свекрови, воспользовалась ее телефоном. Подобрав графический код-пароль, она разблокировала устройство и получила доступ к переписке свекрови с ее сыном — бывшим супругом обвиняемой. В сообщениях обсуждалось совместно нажитое имущество, которое подлежало разделу в рамках бракоразводного процесса. Недолго думая, женщина сделала скриншоты переписки и прикрепила их к своему исковому заявлению в суд.