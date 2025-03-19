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В Кумертау женщина предстанет перед судом за «шпионаж» в телефоне свекрови

Жительницу Кумертау осудят за кражу информации из телефона свекрови.

Источник: Комсомольская правда

Жительница башкирского города Кумертау предстанет перед судом за то, что нарушила тайну переписки. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.

42-летняя женщина, по версии следствия, в апреле прошлого года, находясь в гостях у свекрови, воспользовалась ее телефоном. Подобрав графический код-пароль, она разблокировала устройство и получила доступ к переписке свекрови с ее сыном — бывшим супругом обвиняемой. В сообщениях обсуждалось совместно нажитое имущество, которое подлежало разделу в рамках бракоразводного процесса. Недолго думая, женщина сделала скриншоты переписки и прикрепила их к своему исковому заявлению в суд.

На жительницу Кумертау завели уголовное дело по статье «Нарушение тайны переписки». Свою вину она не признала. Материалы дела направлены в Кумертауский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

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