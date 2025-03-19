Названы самые частые жалобы волгоградцев в Роспотребнадзор

В Волгоградской области Роспотребнадзор подвел итоги обращений жителей на горячую линию в феврале 2025 года. За месяц позвонили пожаловаться 123 человека, и больше половины этих звонков касались нарушения прав потребителей. Волгоградцы недовольны продажей непродовольственных товаров (на это пожаловались 58 человек), некачественным оказанием жилищно-коммунальных услуг (10 человек).