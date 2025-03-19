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Названы самые частые жалобы волгоградцев в Роспотребнадзор

Чаще всего люди недовольны купленными товарами и некачественными услугами ЖКХ.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области Роспотребнадзор подвел итоги обращений жителей на горячую линию в феврале 2025 года. За месяц позвонили пожаловаться 123 человека, и больше половины этих звонков касались нарушения прав потребителей. Волгоградцы недовольны продажей непродовольственных товаров (на это пожаловались 58 человек), некачественным оказанием жилищно-коммунальных услуг (10 человек).

Также среди частых жалоб в Роспотребнадзор — плохие условия проживания, качество продукта, продажа продовольственных товаров, транспортные услуги и бытовые условия. Были единичные обращения по поводу плохого санитарного состояния территории, на услуги связи, медицинские услуги, банковские и страховые.

Санитарные врачи напоминают, что всегда ждут вопросов на горячую линию. Специалисты дадут разъяснения и помогут составить обращение в суд и вернуть деньги. Горячая линия в Волгоградском управлении — 7 (8442) 24−36−30, единый консультационный центр — 8−800−555−49−43.