Названы самые частые жалобы волгоградцев в Роспотребнадзор

В Волгоградской области Роспотребнадзор подвел итоги обращений жителей на горячую линию в феврале 2025 года. За месяц позвонили пожаловаться 123 человека, и больше половины этих звонков касались нарушения прав потребителей. Волгоградцы недовольны продажей непродовольственных товаров (на это пожаловались 58 человек), некачественным оказанием жилищно-коммунальных услуг (10 человек).
Также среди частых жалоб в Роспотребнадзор — плохие условия проживания, качество продукта, продажа продовольственных товаров, транспортные услуги и бытовые условия. Были единичные обращения по поводу плохого санитарного состояния территории, на услуги связи, медицинские услуги, банковские и страховые.
Санитарные врачи напоминают, что всегда ждут вопросов на горячую линию. Специалисты дадут разъяснения и помогут составить обращение в суд и вернуть деньги. Горячая линия в Волгоградском управлении —