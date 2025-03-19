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В Омской области зафиксирован рост случаев коронавируса за неделю

По данным Оперативного штаба РФ, опубликованным 18 марта 2025 года, обстановка с коронавирусом в России продолжает меняться.

Источник: РИА "Новости"

Федеральный оперштаб проанализировал ситуацию с 10 по 16 марта и отметил, что в целом по стране заболеваемость снизилась на 14,6% и составила 2,62 случая на 100 тысяч населения. Однако в 30 регионах наблюдается рост числа заболевших, причем в восьми из них показатели превышают среднестатистические показатели по стране.

В Омской области за прошедшую неделю было зарегистрировано 46 новых случаев COVID-19. Это на 16 случаев больше, чем неделей ранее, когда количество заболевших составило 30. Также увеличилось число госпитализаций, с 10 до 13 человек.