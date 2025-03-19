В Омской области зафиксирован рост случаев коронавируса за неделю

Федеральный оперштаб проанализировал ситуацию с 10 по 16 марта и отметил, что в целом по стране заболеваемость снизилась на 14,6% и составила 2,62 случая на 100 тысяч населения. Однако в 30 регионах наблюдается рост числа заболевших, причем в восьми из них показатели превышают среднестатистические показатели по стране.