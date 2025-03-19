Бизнесмен из Хабаровска провернул аферу с птичьим мясом на более 500 тысяч рублей: идет расследование

Общая сумма составила больше полумиллиона рублей. Ранее компания заключила контракт с иностранной фирмой на поставку мяса птицы в Россию.
Как сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура, в 2024 году фирма воспользовалась льготами на ввоз мяса кур, предназначенного для переработки и последующего распределения. Однако продукция не была переработана.
В результате компания все равно получила налоговые льготы, нанеся значительный ущерб федеральному бюджету. Общая сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 500 миллионов рублей за 4 тонны мяса птицы, ввезенного в Россию.
Прокуратура продолжает контролировать ход расследования уголовного дела и предпринимает меры для установления всех обстоятельств произошедшего.