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Бизнесмен из Хабаровска провернул аферу с птичьим мясом на более 500 тысяч рублей: идет расследование

Руководитель коммерческой организации из Хабаровска уклонялся от уплаты таможенных платежей.

Источник: Reuters

Общая сумма составила больше полумиллиона рублей. Ранее компания заключила контракт с иностранной фирмой на поставку мяса птицы в Россию.

Как сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура, в 2024 году фирма воспользовалась льготами на ввоз мяса кур, предназначенного для переработки и последующего распределения. Однако продукция не была переработана.

В результате компания все равно получила налоговые льготы, нанеся значительный ущерб федеральному бюджету. Общая сумма неуплаченных таможенных платежей составила более 500 миллионов рублей за 4 тонны мяса птицы, ввезенного в Россию.

Прокуратура продолжает контролировать ход расследования уголовного дела и предпринимает меры для установления всех обстоятельств произошедшего.