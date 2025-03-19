«С ножом хотел убить»: Прохор Шаляпин рассказал об отце-тиране из Волгограда

Жизнь певца в ранние годы сложно назвать радостной: ему приходилось тяжело из-за отца, страдавшего алкоголизмом, рядом с которым было небезопасно находиться. Откровенный разговор с уроженцем Волгограда появился на канале «Дерзкая готовка».
По словам артиста, чье детства прошло в Волгограде, семейные трудности заставили его повзрослеть раньше времени, и уже в 15 лет он покинул родной город. С тех пор встречи с матерью стали редкими.
Прохор подчеркнул, что прошлое оставило глубокий отпечаток в его душе, однако он не позволяет этим воспоминаниям тянуть его вниз.
«У меня неблагополучная семья, я это признаю, но я это не тащу всю жизнь как груз, — заявил исполнитель. — Травмы детства они и делают тебя потом сильным, неуязвимым. Если тебя это не сломало, то ты априори сильный человек».
Певец также вспомнил о периодах своей жизни, когда он жил в бедности, но даже это, по его словам, не сравнится с ужасами, которые он пережил из-за жестокости и неадекватного поведения отца.
«Ведь самое страшное позади, — поделился Шаляпин. — С ножом отец, который хотел нас убить, и я выжил. Нас хотели отравить газом с мамой. И сегодняшние ужасы по сравнению с тем, что ты пережил тогда, — это детский сад».
Отметим, это не первый раз, когда уроженец города-героя вспоминает недобрыми словами своего отца. По его словам, детство он провел в неблагополучной семье.
«Я из неблагополучной семьи, но я не причитаю всю жизнь, — сказал в интервью Шаляпин. — Людям по 50 лет, а они все детство вспоминают. Надо выбрасывать, с этим надо бороться. Жизнь конечна, что ныть-то всю жизнь».
При этом с мамой у него сохранились теплые отношения, и прошлом году он подарил ей квартиру в Москве. С другим же родителем ему «не повезло».
«Не повезло с папой, зато с генетикой повезло — посмотрите на меня, — сказал певец. — Сколько детей в хороших семьях родились, а взглянуть не на что — ни ума, ни таланта».