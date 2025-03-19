Новосибирцам рассказали, как сэкономить на электричестве

Многотарифные счётчики учитывают потребление электроэнергии в зависимости от времени суток. Используйте это преимущество: заряжайте гаджеты и запускайте бытовую технику ночью, когда тарифы ниже. Многие устройства поддерживают функцию отложенного старта, что позволяет запланировать их работу на более выгодное время.