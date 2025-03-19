Новосибирцам рассказали, как сэкономить на электричестве

С каждым годом тарифы на электроэнергию продолжают расти, заставляя многих искать способы сократить расходы на коммунальные услуги. Хотя полностью избежать повышения счетов не получится, есть несколько эффективных методов, которые помогут снизить потребление электричества. Эксперт в области городской инфраструктуры и ЖКХ Андрей Фрадкин поделился с «Газетой.Ru» пятью полезными рекомендациями.
1. Выбирайте энергоэффективную технику.
При покупке новой бытовой техники обращайте внимание на класс энергопотребления. Холодильники, стиральные и посудомоечные машины с маркировкой A+++ или A++ потребляют на 30−40% меньше энергии, чем модели класса C. Это позволит значительно сократить расходы в долгосрочной перспективе.
2. Установите многотарифные счётчики.
Многотарифные счётчики учитывают потребление электроэнергии в зависимости от времени суток. Используйте это преимущество: заряжайте гаджеты и запускайте бытовую технику ночью, когда тарифы ниже. Многие устройства поддерживают функцию отложенного старта, что позволяет запланировать их работу на более выгодное время.
3. Перейдите на светодиодное освещение.
Замена ламп накаливания на светодиодные — простой способ снизить потребление энергии. Светодиодные лампы не только экономичны, но и служат дольше. Также старайтесь использовать локальное освещение, например торшеры или бра, чтобы избежать лишних затрат на основную люстру.
4. Установите датчики движения.
Датчики движения автоматически включают и выключают свет в зависимости от присутствия людей и уровня естественного освещения. Это помогает избежать ненужного расхода электроэнергии, особенно в помещениях, где свет часто забывают выключить.
5. Отключайте неиспользуемые приборы.
Многие устройства, такие как телевизоры, ноутбуки и зарядные устройства, продолжают потреблять энергию даже в режиме ожидания. Чтобы сэкономить, отключайте их от сети, когда они не используются.
Следуя этим советам, вы сможете не только сократить расходы на электроэнергию, но и сделать свой дом более экологичным и энергоэффективным.