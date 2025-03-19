Верховный суд отклонил банкротную жалобу из Ростова-на-Дону

Ольга Чернышева пыталась оспорить постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа, который в октябре 2024 года признал обоснованным решение Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда о банкротстве и процедуре реструктуризации долга. Тогда в очередь кредиторов внесли еще одну фамилию и утвердили новое долговое требование на сумму в 17,6 млн рублей.