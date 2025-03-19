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Верховный суд отклонил банкротную жалобу из Ростова-на-Дону

Банкротную жалобу ростовчанки Ольги Чернышевой рассмотрели в Верховном суде России.

Источник: Комсомольская правда

Верховный суд России отклонил жалобу жительницы Ростова-на-Дону Ольги Чернышевой. Решение было утверждено в марте 2025 года в рамках дела о банкротстве.

— Отказать в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда России, — говорится в определении, опубликованном в электронной картотеке дел.

Судя по открытым данным, кассационная жалоба поступила 27 ноября 2024 года.

Ольга Чернышева пыталась оспорить постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа, который в октябре 2024 года признал обоснованным решение Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда о банкротстве и процедуре реструктуризации долга. Тогда в очередь кредиторов внесли еще одну фамилию и утвердили новое долговое требование на сумму в 17,6 млн рублей.

Напомним, в августе 2022 года ростовчанке Ольге Чернышевой подтвердили условный срок по делу «о липовом банкротстве».