Пермские хирурги спасли жизнь матери пяти детей после кровоизлияния в мозг

В середине февраля этого года в неврологическое отделение ГКБ им. Тверье поступила 40-летняя женщина. Ей оказалась мать пятерых малышей из Перми. Медики зафиксировали у нее сильную головную боль, головокружение, нарушение слуха и ощущение «песка в глазах».
После комплексного обследования пациентку перевели в Региональный сосудистый центр ГКБ № 4 для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Исследование на томографе показало разрыв аневризмы позвоночной артерии.
Это одна из самых тяжелых и частых форм острого нарушения мозгового кровообращения. Аневризмы головного мозга чаще всего наблюдаются именно у женщин. Без срочного оперативного лечения пациентке угрожал самый неблагоприятный прогноз.
Медики приняли нестандартное решение использовать в ходе операции стент-графт диаметром 3,5 мм и длиной 20 мм. Его часто используют в кардиохирургии для установки в коронарные артерии. Сложнейшую операцию провели через небольшой кожный прокол в бедренной артерии для доступа к полости поврежденного сосуда.
Операцию выполнили врачи ГКБ им. Тверье и ГКБ № 4. Командной работой руководил заведующий отделением РХМДиЛ (рентгенохирургические методы диагностики и лечения) Олег Каракулов.
По его словам, во время проведения операции врачи чувствовали огромную ответственность за жизнь многодетной матери, младшему из ее пяти детей не исполнилось и полугода.
«Мы были обязаны вернуть маму живой и здоровой ее детям», — отметил Олег Каракулов.
В начале недели женщину выписали из больницы, она вернулась домой к своей большой и дружной семье.
Ранее кардиологи спасли жизнь пациенту с тяжелым осложнением после инфаркта. Мужчине потребовалась сложнейшая сочетанная операция.