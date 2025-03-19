Пермские хирурги спасли жизнь матери пяти детей после кровоизлияния в мозг

В середине февраля этого года в неврологическое отделение ГКБ им. Тверье поступила 40-летняя женщина. Ей оказалась мать пятерых малышей из Перми. Медики зафиксировали у нее сильную головную боль, головокружение, нарушение слуха и ощущение «песка в глазах».