Белорусский врач назвал причину увеличения женских инфарктов

Причину увеличения доли женских инфарктов в последние десятилетия в интервью порталу 24health.by назвал завкафедрой внутренних болезней, кардиологии и ревматологии Белорусского государственного медуниверситета, доктор медицинских наук, профессор Андрей Пристром.
«И причина этому — значительный рост ожирения среди женского населения, которое, в свою очередь провоцирует развитие сахарного диабета 2 типа и также является риском инфаркта миокарда», — отметил кардиолог.
Андрей Пристром подчеркнул, что чем больше у человека факторов риска (а на первом месте стоит повышенное давление, далее — курение, высокий холестерин), тем выше вероятность развития патологии.
В тоже время медик отметил, что все же крупные инфаркты миокарда чаще встречаются у мужчин (примерно в 60% случаев, у женщин — в 40%).
Кстати, белорусский кардиолог рассказал о безболевой форме инфаркта: «Четверть инфарктов у пожилых и диабетиков протекают бессимптомно» (здесь подробнее). А еще кардиолог назвал нетипичные симптомы инфаркта: «Острый живот, боль в плече и руке, как будто сильно растянул» (здесь все подробности).