Белорусский врач назвал причину увеличения женских инфарктов

Кстати, белорусский кардиолог рассказал о безболевой форме инфаркта: «Четверть инфарктов у пожилых и диабетиков протекают бессимптомно» (здесь подробнее). А еще кардиолог назвал нетипичные симптомы инфаркта: «Острый живот, боль в плече и руке, как будто сильно растянул» (здесь все подробности).