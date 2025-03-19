Буддийскую статую высотой 3 метра установят в центре Нижнего Новгорода

Белая Тара в буддизме символизирует женскую форму сочувствия всех Будд. Она олицетворяет спасение и защиту всех существ, дарует долгую и счастливую жизнь, а также защищает от болезней. В 1766 году бурятские ламы признали императрицу Екатерину II воплощением Белой Тары за её поддержку буддизма в России.