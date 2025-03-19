Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курсанты Омской академии МВД помогли напуганной сове

Животное обнаружили на крыльце учебного заведения.

Курсанты Омской академии МВД России 18 марта приютили сову. Как рассказали в пресс-службе академии, дезориентированное и напуганное животное нашли на крыльце учебного заведения.

«Курсанты академии, будущие правоприменители, разбираются в обстоятельствах происшествия, в результате которого пострадала сова. Предварительно установлено, что миниатюрная сова стала жертвой буллинга со стороны сорок и ворон», — шутливо отмечают сотрудники академии.

Птица находилась под защитой курсантов МВД. Они рассказали, что животное чувствовало себя хорошо, проявляло активность, любознательность и умеренную агрессию, присущую своему виду. С наступлением сумерек сову вернули в её среду обитания. Видео с тем, как птицу выпустили на свободу, так же появилось в социальных сетях академии.

«Желаем проявлять заботу о всех тех, кто в ней нуждается, быть участливыми и не оставаться в стороне», — отметили в академии.