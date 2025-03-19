Курсанты Омской академии МВД помогли напуганной сове

Курсанты Омской академии МВД России 18 марта приютили сову. Как рассказали в пресс-службе академии, дезориентированное и напуганное животное нашли на крыльце учебного заведения.
«Курсанты академии, будущие правоприменители, разбираются в обстоятельствах происшествия, в результате которого пострадала сова. Предварительно установлено, что миниатюрная сова стала жертвой буллинга со стороны сорок и ворон», — шутливо отмечают сотрудники академии.
Птица находилась под защитой курсантов МВД. Они рассказали, что животное чувствовало себя хорошо, проявляло активность, любознательность и умеренную агрессию, присущую своему виду. С наступлением сумерек сову вернули в её среду обитания. Видео с тем, как птицу выпустили на свободу, так же появилось в социальных сетях академии.
«Желаем проявлять заботу о всех тех, кто в ней нуждается, быть участливыми и не оставаться в стороне», — отметили в академии.