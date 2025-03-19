Курсанты Омской академии МВД помогли напуганной сове

Птица находилась под защитой курсантов МВД. Они рассказали, что животное чувствовало себя хорошо, проявляло активность, любознательность и умеренную агрессию, присущую своему виду. С наступлением сумерек сову вернули в её среду обитания. Видео с тем, как птицу выпустили на свободу, так же появилось в социальных сетях академии.