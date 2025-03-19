Правозащитник Пушкарь высказался о новых предложения по бездомным собакам

В России произошло несколько резонансных нападений домашних собак на людей, в которых пострадали дети. В связи с этим чиновники снова начали искать пути решения проблемы. Многие чиновники выступили за то, чтобы убрать бездомных собак с улиц. Все бездомные собаки, которых мы видим сейчас, это результат безответственного отношения человека, и если закон будет принят, им придётся отвечать за человеческие ошибки.