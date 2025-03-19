Правозащитник Пушкарь высказался о новых предложения по бездомным собакам

Правозащитник Игорь Пушкарь в разговоре с сайтом «АиФ в Омске» высказал своё мнение о том, что ждёт бездомных после принятия поправок в закон о содержании животных.
"Я считаю эту инициативу абсолютно несостоятельной даже с точки зрения реализации. Авторы предлагают бороться с нападениями животных на людей через отлов собак, но это абсурд. Агрессивных псов поймать практически невозможно — они прячутся и избегают контакта с людьми. А ловят обычно безобидных, доверчивых собак, которые никому не причиняют вреда. А потом радостно отчитываются о выполненных показателях.
Если взглянуть на проблему объективно, статистика показывает, что домашние собаки нападают на людей гораздо чаще, чем бездомные. Это подтверждается исследованиями омских ученых. И логика здесь простая: зачем бездомным собакам нападать на людей без причины, если именно люди их кормят? Они селятся там, где есть еда.
Собаки — очень умные животные и не станут атаковать своих кормильцев без веских причин. Раньше проблемы возникали во время «собачьих свадеб», но сейчас большинство уличных собак стерилизованы, им не нужно защищать потомство или бороться за самок. Поэтому решать проблему нужно начинать с людей, а не с животных", — говорит правозащитник.
В России произошло несколько резонансных нападений домашних собак на людей, в которых пострадали дети. В связи с этим чиновники снова начали искать пути решения проблемы. Многие чиновники выступили за то, чтобы убрать бездомных собак с улиц. Все бездомные собаки, которых мы видим сейчас, это результат безответственного отношения человека, и если закон будет принят, им придётся отвечать за человеческие ошибки.