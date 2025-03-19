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Житель Башкирии сел пьяным за руль автобуса и повез до школы 15 детей

В Башкирии пьяный водитель перевозил до школы 15 детей.

Источник: Комсомольская правда

Вчера утром, 18 марта, в Кугарчинском районе Башкирии сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного 60-летнего водителя, который сел за руль автобуса с опознавательными знаками «Дети». Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава республиканской ГАИ Владимир Севастьянов.

Все случилось в деревне Тляумбетово. Медосвидетельствование показало 0,823 мг/л алкоголя в выдыхаемом шофером воздухе. В салоне автобуса находились 15 учащихся 5−7 классов, которые ехали из деревни Азнагулово и хутора Черниговский в школу.

Водителя немедленно отстранили от управления транспортом, а в отношении него составлен протокол об административном правонарушении. Также были возбуждены административные производства против должностных и юридических лиц, ответственных за допуск водителя к работе.

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