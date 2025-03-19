В Воронеже без воды осталась часть Железнодорожного района

Вечером во вторник, 18 марта, без воды осталась часть Железнодорожного района. Соответствующие сообщения появились в соцсетях.
Оказалось, что случилась утечка воды по адресу: переулок Запорожский, 15. Специалисты «РВК-Воронеж» обнаружили неисправность на водопроводе диаметром 100 миллиметров.
В связи с аварией с 21.45 18 марта нет воды на улице Запорожской и на шести переулках: Серафимовича (там располагается детский сад № 191), Запорожском, Полтавском, Гранитном, Доблести, Флотском и Корниловском.
Питьевую воду местные жители могут набрать возле детского сада № 191 (переулок Серафимовича, 4). Когда устранят аварию, пока непонятно.