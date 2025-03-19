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В Воронеже без воды осталась часть Железнодорожного района

Под отключение попали улица Запорожская и семь переулков.

Источник: Комсомольская правда

Вечером во вторник, 18 марта, без воды осталась часть Железнодорожного района. Соответствующие сообщения появились в соцсетях.

Оказалось, что случилась утечка воды по адресу: переулок Запорожский, 15. Специалисты «РВК-Воронеж» обнаружили неисправность на водопроводе диаметром 100 миллиметров.

В связи с аварией с 21.45 18 марта нет воды на улице Запорожской и на шести переулках: Серафимовича (там располагается детский сад № 191), Запорожском, Полтавском, Гранитном, Доблести, Флотском и Корниловском.

Питьевую воду местные жители могут набрать возле детского сада № 191 (переулок Серафимовича, 4). Когда устранят аварию, пока непонятно.