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Москалькова надеется, что 76 жителей Курской области вернутся на родину

Москалькова надеется, что 76 курян, находящихся в Сумах, вернутся на родину.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в беседе с РИА Новости выразила надежду, что находящиеся в украинских Сумах жители Курской области в ближайшее время вернутся на родину.

Ранее она сообщила РИА Новости, что в Сумах находятся 76 жителей Курской области, российская сторона ведет переговоры с Украиной об их возвращении на родину.

«Хотелось бы высказать надежду, что возвращение этих людей будет осуществлено, надеюсь, в ближайшее время», — сказала Москалькова.