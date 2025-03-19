Москалькова надеется, что 76 жителей Курской области вернутся на родину

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в беседе с РИА Новости выразила надежду, что находящиеся в украинских Сумах жители Курской области в ближайшее время вернутся на родину.
Ранее она сообщила РИА Новости, что в Сумах находятся 76 жителей Курской области, российская сторона ведет переговоры с Украиной об их возвращении на родину.
«Хотелось бы высказать надежду, что возвращение этих людей будет осуществлено, надеюсь, в ближайшее время», — сказала Москалькова.