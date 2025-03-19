Пойдём сажать картошку! Ждать ли области дефицита овощей из-за климата

В этом году зима в нашей области была аномально тёплой, да и в целом погода капризничает: температура скачет от минус 3 до плюс 17. Мы узнали, отразятся ли такие внезапные перепады на урожае и почему в области дорожает картофель.
Без паники!
«Сейчас к нам обращается много частников из личных подсобных хозяйств, особенно начинающие или те, кто недавно переехал в область. Для них такие скачки температур — дико, — говорит руководитель филиала ФГБУ “Россельхохцентр” по Калининградской области Татьяна Козинец. — Садоводы переживают: почки набухли, что будет с урожаем плодов и ягод. Мы на сегодня ничего критичного не видим. Не зря же Калининградская область относится к зоне рискованного земледелия. Наши аграрии готовы к любым поворотам погодных условий. Безусловно, такие температуры, которые мы отмечаем в регионе, сказываются и на вредителях, и на болезнях сельхозкультур. Но наши растения закалённые, большей частью — районированные. К тому же, кустарники, деревья, декоративные растения ещё находятся в состоянии покоя. Три дня, в которые случились высокие температуры, не дали особого толчка в рост. Да, почки набухают. Но это не страшно. Даже кратковременные понижения температур в ночное время не скажутся отрицательно. Вот если бы уже сформировались листья, цветы, а тут снег пошёл — как это было в мае 2017 года — другое дело. Там мы наблюдали гибель плодовых культур. Пока советуем нашим огородникам проводить обрезки, подкормки. Если кто-то осенью делал мульчирование почвы, безусловно, всё уже надо открыть, чтобы было проветривание. Косточковые (вишни, сливы) — они первыми входят в вегетацию — уже можно пересаживать. Такие даём рекомендации. Оснований для паники нет. Ежедневно выезжаем на поля наших сельхозпроизводителей, делаем обследования ведущих культур озимого сева: пшеницы, ячменя, ржи, рапса. Состояние озимых удовлетворительное. Потерь урожая не ожидаем. Будем с хлебом! Единственное, могут наблюдаться проблемы там, где вымочки (с каждым годом их всё меньше — всё-таки мелиоративные работы ведутся). Но тут виноваты не погодные условия, а особенности местности. Это “физиология”: окуни голову в ведро — долго ли мы выдержим? Так и растения. Пока ничего нового не отмечаем: те же болезни. Надеемся, саранча сюда не залетит (В 21 регионе России ждут её появления — Авт.) — это особо опасный вредитель. У нас и без того их хватает: на рапсе — скрытнохоботник, цветоед, блошки. Но мы научились с ними справляться… Регион у нас особенный. Раньше — с открытыми границами — было проще привезти семена рапса, кукурузы, овощей из соседних Польши и Германии. По климатическим условиям они подходят. Сейчас импортные семена замещают отечественными. Госсорткомиссия активно в этом участвует. Калининградская область ежегодно в рейтинге лучших по урожайности. И дальше мы хотим показывать такие результаты».
Аграрии зачастую говорят, что отечественные семена уступают импортным по качеству: мол, всё растёт косое и кривое. В филиале Россельхозцентра уверяют, что это не так. Головная организация ведёт базу данных отечественных семян. Калининградцам могут подсказать, что выбрать.
«Мы бываем в других регионах регионов России, ездим по выставкам, Дням поля. В Приморском крае были — смотрели на сою. Много семян отечественной селекции показывают хорошие результаты. Сейчас мы в активном поиске, пробуем, испытываем сорта. По озимому рапсу область начинает пробовать отечественное. Наш филиал связался с Краснодарским НИИ, который активно занимается селекцией и предложил калининградцам свои наработки. Будем пробовать», — говорит Татьяна Сергеевна.
Огородникам советуют покупать семена не на рынке — через третьи руки, а у проверенных компаний — дистрибьюторов.
Климат меняется. В Калининградской области частники уже выращивают арбузы, дыни, персики, виноград. Если погодные аномалии будут нарастать, придёт тот день, когда всё это будут производить в промышленных масштабах. Возможно, и бананы начнём выращивать в теплицах, как в Казахстане. Было бы желание.
Но пока до этого далеко. В России образовался дефицит обычного картофеля. Федеральные эксперты прогнозируют, что из-за низкого урожая в прошлом году импорт взлетит вдвое.
Хранилищ мало.
В апреле хозяйства Калининградской области планируют начать посадки раннего картофеля, а пока довольствуемся прошлогодними запасами. Покупатели заметили: за считанные дни картофель подорожал на 20%.
«Это связано с сокращением запасов старого урожая и удорожанием затрат на хранение, — пояснили в Минсельхозе. — Однако у калининградцев есть возможность купить картофель дешевле — по синим ценникам».
По данным Калининградстата, в 2023 году жители области съели 94,7 тыс. тонн картофеля (92 кг на человека) и 94,4 тыс. тонн овощей (91 кг на человека в год). За три года цены на картофель в регионе выросли с 30,4 до 49,9 ₽/кг. (+64,1%).
«Основные факторы увеличения цен — рост затрат на приобретение и обслуживание техники, закупку удобрений и средств защиты растений с учётом их преимущественного завоза с основной территории страны и импорта; необходимость поддержания зарплаты на должном уровне, увеличение расходов на электроснабжение и газ для хранения овощей в холодное время, — пояснили в Минсельхозе. — Дополнительный фактор в 2024 году — повышение ставок по кредитам, в том числе, льготным».
Фермеры говорят, что в прошлом году овощей собрали меньше обычного.
«Нашего картофеля хватит до середины апреля, — рассказывает основатель КФХ “Калина” Сергей Чечулин. — Собрали его немного меньше обычного — 52 дня не было дождей. Засуха третий год. С весны и до лета дождей нет. Снег лежал всего 3 −5 дней. И почти до февраля плюс. Когда такое было? Мы в шоке, и растения — тоже. Цвести начали, и вдруг — заморозки. В апреле будет понятно, отразится на урожае либо нет. Нынешняя весна ранняя, резкое потепление нехорошо для сельского хозяйства. Картофель начинает прорастать. А такой сети не берут. Мало у кого есть охлаждение. Мы обычно ночными температурами держим. При длительных плюсовых периодах могут быть проблемы. Не то, что дефицит… Картошку из Беларуси привезут, в крайнем случае. Если привезут по 50 ₽ за кило, то и наша, естественно, подрастёт. Влияет рынок. Думаю, в перспективе повышения цен не избежать. Не потому что мы такие. Ресурсы: топливо, химия, удобрения, запчасти подорожали. Если стратегически, нам не очень интересно дальше заниматься овощами — экономики нет. За год электроэнергия на 2 ₽ прибавила. Куда эти затраты должны лечь? Возьмём морковь. Есть немного нестандартная: ломаная, кривая, тоненькая. Мы продаём её оптом по 10 — 15 ₽ за килограмм. Хорошая поднялась в цене с 37 до 45 ₽, иначе обанкротимся. Это вопрос выживания. Кредиты дают под 25% годовых. Мы в шоке. Вы пойдете машину брать под 25%? И мы не пойдем. Когда ресурсы начинают расти, цены на второй, в лучшем случае, на третий год начинают реагировать. Выход для населения вижу один: покупать овощи напрямую у производителя».
Минсельхоз подтверждает, что часть из 40 картофеле — и овоще-хранилищ региона (их мощность почти 100 тыс. тонн единовременного хранения) требует модернизации и оснащения системами климат-контроля. Нужно строить новые хранилища. Из областной казны предусмотрена поддержка сельхозпроизводителей на эти цели.
Ведомство уверяет: сейчас дефицита картофеля в регионе нет, и не предвидится. «Остатков местных овощей и картофеля хватит до конца весны и начала лета. Естественно, в начале весны, когда местные запасы сокращаются, доля ввозимого картофеля вырастет, — пояснили в ведомстве. — Один из крупных поставщиков картофеля в наш регион — Египет. Также завозим его и из других регионов страны. В торговых сетях цена на местный картофель варьируется в среднем от 39 ₽/кг. (насыпной) до 80 ₽/кг. (упакованный, мытый). Представлен молодой картофель из Египта — по 134 ₽».
В хозяйстве Светланы Обердерфер к посадкам овощей всё готово. Поля распаханы.
«Ждём устойчивой температуры плюс 8 ночью. Тяжело, когда ждёшь погоду. Стараешься, чтобы всё по срокам было. А холод, и холод. Потом тепло пошло, и всё нужно в одно время сажать: и картофель, и морковь, и лук — темп будет бешеный, — говорит Светлана. — Из-за тепла в буртах свёкла проросла. В складах не справлялись вентиляторы. Ночью были плюса, не работали вытяжки. Нужен минус, чтобы они забирали холодный воздух — тут своя технология. Часть прошлогоднего урожая потеряем. Но не критично — всего хватает. Мы оптом торгуем. Картошку отдаём 23 ₽ Капусту — 32. В этом сезоне оптовую цену поднимать не будем. А в следующем себестоимость сильно вырастет. Удобрение дорогое — 52 (в прошлом году — 42). Гербициды, пестициды тоже поднялись на 30−40%. Дизель — уже 70 ₽ Рабочие хотят по 5 тыс. в день. Работа тяжёлая — на улице, в ветер, дождь. Самая большая проблема — нехватка кадров. Местный два дня отработал, на третий увидел пузырёк. Пропился, проспался. Опять два дня поработал. Зачем я его буду устраивать официально? И ходят такие забулдыги по кругу. Узбеки хотят заоблачные цены. Им подняли стоимость патента почти до 10 тыс. руб. В Питере, Москве и то меньше. Никто не хочет ехать в Калининград. Плюс дергают: должен русский язык знать — чуть ли не Пушкина наизусть. Они ходят, сдают экзамены. В этом году намного меньше приехало в область. Раньше на сезоне работало 15−20 узбеков, теперь — 4−5. Любых уже подбираем: и хромых, и косых, и кривых».
«Затраты сильно увеличились, а цена на реализацию из-за конкуренции упала. Если я раньше мог морковь по 20 ₽ сдавать, то сейчас — по 15−17, — говорит глава КФХ Александр Курасов. — Каждый год фермеров всё прибавляется. Всем надо склады опустошать, отдавать кредиты, отчитываться по грантам. Есть те, кому проще вывезти овощи в поле и запахать обратно — якобы сгнило. Потому что собрать, перебрать, упаковать, доставить на рынок — оно того не стоит. В прошлом году картофель был по 6 ₽ Проще было выбросить. С кем я общаюсь, очень большой объём вывезли “на удобрения”. В то время как в магазине картофель лежал по 50 ₽ Фермеры начинают сокращать посевные площади (В Минсельхозе этот факт не подтверждают — Авт.). А это приведёт к тому, что образуется резкая нехватка продукции на рынке. Год-два — и увидите. На ярмарки надежды нет. Когда я начинал в 2014—2015 годах, старшее поколение закупалось впрок. Брали картофель по 5−7 сеток. Сейчас приходят с пакетиком, возьмут две морковки, две свёклы. Люди на ярмарку выходят погулять. Всё есть в шаговой доступности в магазине».