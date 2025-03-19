Пойдём сажать картошку! Ждать ли области дефицита овощей из-за климата

«Сейчас к нам обращается много частников из личных подсобных хозяйств, особенно начинающие или те, кто недавно переехал в область. Для них такие скачки температур — дико, — говорит руководитель филиала ФГБУ “Россельхохцентр” по Калининградской области Татьяна Козинец. — Садоводы переживают: почки набухли, что будет с урожаем плодов и ягод. Мы на сегодня ничего критичного не видим. Не зря же Калининградская область относится к зоне рискованного земледелия. Наши аграрии готовы к любым поворотам погодных условий. Безусловно, такие температуры, которые мы отмечаем в регионе, сказываются и на вредителях, и на болезнях сельхозкультур. Но наши растения закалённые, большей частью — районированные. К тому же, кустарники, деревья, декоративные растения ещё находятся в состоянии покоя. Три дня, в которые случились высокие температуры, не дали особого толчка в рост. Да, почки набухают. Но это не страшно. Даже кратковременные понижения температур в ночное время не скажутся отрицательно. Вот если бы уже сформировались листья, цветы, а тут снег пошёл — как это было в мае 2017 года — другое дело. Там мы наблюдали гибель плодовых культур. Пока советуем нашим огородникам проводить обрезки, подкормки. Если кто-то осенью делал мульчирование почвы, безусловно, всё уже надо открыть, чтобы было проветривание. Косточковые (вишни, сливы) — они первыми входят в вегетацию — уже можно пересаживать. Такие даём рекомендации. Оснований для паники нет. Ежедневно выезжаем на поля наших сельхозпроизводителей, делаем обследования ведущих культур озимого сева: пшеницы, ячменя, ржи, рапса. Состояние озимых удовлетворительное. Потерь урожая не ожидаем. Будем с хлебом! Единственное, могут наблюдаться проблемы там, где вымочки (с каждым годом их всё меньше — всё-таки мелиоративные работы ведутся). Но тут виноваты не погодные условия, а особенности местности. Это “физиология”: окуни голову в ведро — долго ли мы выдержим? Так и растения. Пока ничего нового не отмечаем: те же болезни. Надеемся, саранча сюда не залетит (В 21 регионе России ждут её появления — Авт.) — это особо опасный вредитель. У нас и без того их хватает: на рапсе — скрытнохоботник, цветоед, блошки. Но мы научились с ними справляться… Регион у нас особенный. Раньше — с открытыми границами — было проще привезти семена рапса, кукурузы, овощей из соседних Польши и Германии. По климатическим условиям они подходят. Сейчас импортные семена замещают отечественными. Госсорткомиссия активно в этом участвует. Калининградская область ежегодно в рейтинге лучших по урожайности. И дальше мы хотим показывать такие результаты».