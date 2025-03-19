Новая амбулатория открывается в Хабаровском крае

В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в селе Нелькан на севере Хабаровского края завершено строительство амбулатории, которая в ближайшее время начнет принимать пациентов. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Новая врачебная амбулатория рассчитана на 50 посещений за одну смену и будет обслуживать не только жителей села, но и близлежащих населенных пунктов Джигда и Аим. На данный момент учреждение проходит этап лицензирования и готово к приёму пациентов.
Амбулатория оснащена современным медицинским оборудованием, включая кабинеты для акушера-гинеколога, терапевта, педиатра, лабораторию, стоматологию и палаты интенсивной терапии.
В этом году также планируется открытие 18 новых медицинских объектов в населенных пунктах региона. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин отметил, что улучшение медицины в отдаленных территориях — важный приоритет для властей.
«Жители отдаленных населенных пунктов не должны испытывать недостатка в медицинской помощи», — сказали в министерстве здравоохранения края.