ЦОДД призвал мотоциклистов воздержаться от поездок по Москве до открытия сезона

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал столичных мотоциклистов отказаться от поездок до официального открытия сезона, так как это может быть небезопасно для участников дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
Переменчивая погода, установившаяся в столице, создает опасные условия для поездок: из-за низкой температуры дорожного покрытия ухудшается сцепление шин с дорогой, что повышает вероятность падения. Кроме того, холод отрицательно сказывается на реакции и внимательности мотоциклиста, что также может привести к аварии.
Мотопатрульный ЦОДД Александр Бельков рассказал, что мотоциклисты могут пока подготовиться к сезону. В частности, им следует проверить резину на износ и повреждения, тормозную систему и уровень масла и антифриза.
Кроме того, москвичам при необходимости можно заменить ботинки, куртку, перчатки или шлем, которые они используют во время поездок. Эксперт отметил, что после зимнего периода первые поездки лучше совершить на мотоплощадке и после этого выезжать в город.
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы делаем все возможное, чтобы поездки по городу были безопасными для всех участников движения», — добавил заммэра Максим Ликсутов.
Ранее ЦОДД посоветовал водителям не торопиться со сменой зимней резины на летнюю, поскольку утром и ночью температура опускается ниже 0 градусов. Как отметили в Дептрансе, летняя резина становится твердой в холод, теряет сцепление с дорогой, однако размягчается при повышении температуры. Зимняя же остается мягкой в морозы, но теряет сцепление и изнашивается при температуре воздуха выше 15 градусов.
В свою очередь, синоптик Татьяна Позднякова спрогнозировала повышение температуры воздуха до 11 градусов на следующей неделе в столице. По ее словам, погода в основном будет облачная с прояснениями, а ночью воздух прогреется до 4 градусов тепла. Также в середине следующей недели может пройти небольшой дождь.