Почему не все пермские вузы закрывают квоты по целевому обучению

Напомним: предприятия могут заключить договор с абитуриентами, которые после окончания вуза или ссуза придут к ним на работу. При этом заказчик материально поддерживает будущего сотрудника, в частности, выплачивает ему надбавку к стипендии. В Пермском крае ее размер варьируется от пяти до 30 тысяч рублей. Государство со своей стороны выделяет вузам квоты на обучение целевиков за счет бюджетных средств.
Есть обязанности и у студента: если после получения диплома он откажется отработать на предприятие от трех до пяти лет, ему придется компенсировать расходы на обучение. Предусмотрены и штрафные санкции, если обучение не будет завершено. Кстати, в Пермском крае суды уже принимали соответствующие решения.
Данные о вакансиях для абитуриентов размещаются на цифровой платформе «Работа в России». Поступающие выбирают предложения, подают заявку заказчику и одновременно заявление на поступление в образовательную организацию. В некоторых случаях заказчиками выступают не работодатели, а, например, отраслевые региональные министерства. Тогда в договоре появляется третье лицо, которое в будущем трудоустраивает выпускника.
Больше всего целевиков в Прикамье обучается в Пермском государственном медуниверситете (ПГМУ). По словам проректора по образовательной деятельности доктора медицинских наук Наталии Минаевой, в вузе их более 70 процентов. Студенты заключают договор в основном с минздравом региона.
Вузам придется поработать над своими учебными программами, чтобы привлечь студентов.
В нынешнем учебном году на программы целевого обучения в ПГМУ зафиксирован недобор. Так, на специальность «лечебное дело» из запланированных 285 удалось принять лишь 222 студента. Ситуация не лучше и в «педиатрии», где из 135 выделенных мест закрыто только 88. Для абитуриентов даже снизили пороговый балл ЕГЭ, но желаемого результата это не принесло — интерес к обучению по договорам с минздравом пока остается низким.
— Нам удалось полностью использовать государственную квоту по программам целевого обучения, — рассказал начальник отдела маркетинга образовательных программ, ответственный секретарь приемной комиссии Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) Руслан Гарифзянов. — Основные заказчики — предприятия ОПК, строительства и сферы автоматизации. На их долю приходится около 15 процентов всех целевиков региона. У молодежи эти отрасли очень популярны.
Договоры с абитуриентами Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ), как правило, заключают образовательные организации. По информации начальника отдела организации приема студентов ПГГПУ Натальи Зелениной, из 58 программ бакалавриата и магистратуры студенты и их будущие работодатели чаще всего выбирают такие направления, как «информационные системы и технологии», «прикладная информатика», «психолого-педагогическое образование», «специальное дефектологическое образование» и некоторые другие.
Спрогнозировать, насколько в будущем будет востребовано целевое обучение, по мнению экспертов, сложно — на выбор абитуриентов влияет огромное количество факторов. Среди них не только хорошие условия учебы, которые включают производственную практику и высокую стипендию, но и престиж профессии на рынке труда. Большинство выпускников школ старается представить свои карьерные перспективы на десятилетия вперед, поэтому вузам придется поработать над своими образовательными продуктами, чтобы сделать их привлекательными.