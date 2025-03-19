Почему не все пермские вузы закрывают квоты по целевому обучению

В нынешнем учебном году на программы целевого обучения в ПГМУ зафиксирован недобор. Так, на специальность «лечебное дело» из запланированных 285 удалось принять лишь 222 студента. Ситуация не лучше и в «педиатрии», где из 135 выделенных мест закрыто только 88. Для абитуриентов даже снизили пороговый балл ЕГЭ, но желаемого результата это не принесло — интерес к обучению по договорам с минздравом пока остается низким.