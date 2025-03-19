СК Беларуси сказал о четырех погибших из-за отравления техническими жидкостями. Подробности рассказали в пресс-службе Следственного комитета.
«Минская область столкнулась с тревожной тенденцией: с начала текущего года зарегистрировано уже четыре смертельных случая отравления алкогольным суррогатом», — отметили в ведомстве.
Согласно предварительным данным, 18 января 2025 года 39-летний житель деревни Зембин Борисовского района, находясь по месту жительства, выпил примерно пол-литра жидкости, которая предназначалась для очистки автомобильных стекол. Сказано, что он умер.
Кроме того, 14 января в больницу с острым отравлением в больницу попал 62-летний житель Борисова, ставший жертвой из-за неосторожности. Выяснилось, что мужчина находился дома и перепутал опасную щавелевую кислоту со спиртосодержащей жидкостью, выпив ее. Знакомые рассказали, что погибший часто злоупотреблял спиртными напитками.
Также говорится, что врачи скорой медицинской помощи доставили в больницу 25 января с отравлением 48-летнего жителя поселка Мачулищи. В СК отметили, что проведенный анализ крови показал наличие изопропилового спирта. Следователи смогли установить, что после ссоры с женой мужчина ушел в гараж, где начал пить спиртное из бутылки, хранившейся у него в емкости из-под тормозной жидкости.
Пострадавший сообщил, что рядом с ней стояла такая же бутылка, но с тормозной жидкостью. Из-за невнимательности житель поселка выпил примерно 100 миллилитров ядовитого вещества. В какой-то момент ему стало плохо, и он обратился за медпомощью. Сейчас за состоянием мужчины следят врачи.
Отмечается, что еще один смертельный инцидент случился в деревне Ашмянцы. Сказано, что 19 февраля в больнице умер 60-летний житель Минского района, который был доставлен с отравлением суррогатами алкоголя.
Установлено, что 13 февраля племянник погибшего купил автомобильную стеклоомывайку российского производства. Ее он хранил в гараже у дяди. Днем 18 февраля, когда мужчина пришел в гости к родственнику, последний успел сказать ему о том, что плохо себя чувствует. Причиной плохого самочувствия оказалась стеклоомывайка, которую он выпил до прихода.
«К моменту прибытия скорой помощи мужчина уже находился без сознания. Несмотря на усилия врачей, спасти пациента не удалось, он скончался в отделении реанимации», — рассказали в Следственном комитете.
В ведомстве обратили внимание, что по всем озвученным фактам проводятся проверки.
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