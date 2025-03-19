СК Беларуси сказал о четырех погибших из-за отравления техническими жидкостями

Установлено, что 13 февраля племянник погибшего купил автомобильную стеклоомывайку российского производства. Ее он хранил в гараже у дяди. Днем 18 февраля, когда мужчина пришел в гости к родственнику, последний успел сказать ему о том, что плохо себя чувствует. Причиной плохого самочувствия оказалась стеклоомывайка, которую он выпил до прихода.