В Иркутской области увеличена единовременная выплата участникам СВО

— С учетом федеральной и региональной выплаты наши земляки, которые заключат контракт, получат разовые выплаты в размере 1 млн 400 тысяч рублей, — отметил председатель Заксобрания Александр Ведерников. — Сегодня Сибирь, и Восточная Сибирь в частности, достойно показывает результаты в зоне специальной военной операции. И какие бы у нас не были трудности и состояние бюджета, но губернатор чётко определил приоритеты расходов бюджета, и депутаты Законодательного Собрания целиком и полностью поддерживают его.