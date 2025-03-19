Жители Нижнего Новгорода нашли 150-летнее надгробие на берегу Оки

Жителей Нижнего Новгорода удивило 150-летнее надгробие на берегу Оки. Фотографиями с места событий они поделились в социальных сетях.
Старинную находку горожане заметили рядом с ЖК «Аквамарин». На памятке указано имя Надежды Обуховой, которая ушла из жизни в 1873 году. Как надгробие оказалось именно в этом месте, пока неизвестно. При этом некоторые нижегородцы заявили, что раньше этот памятник находился в парке Кулибина.
Ранее мы писали, что мэрия Дзержинска направит более 1 млн рублей на охрану кладбища. Контракт с подрядчиком будет действовать до 1 января 2026 года.