Жители Нижнего Новгорода нашли 150-летнее надгробие на берегу Оки

Старинную находку горожане заметили рядом с ЖК «Аквамарин». На памятке указано имя Надежды Обуховой, которая ушла из жизни в 1873 году. Как надгробие оказалось именно в этом месте, пока неизвестно. При этом некоторые нижегородцы заявили, что раньше этот памятник находился в парке Кулибина.