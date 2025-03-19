Жителям Башкирии рассказали, кто имеет право на неполный рабочий день

В Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии рассказали, кто имеет право на неполный рабочий день и как его оформить.
Как сообщили в пресс-службе ведомства изданию UfacityNews.ru, согласно трудовому законодательству, работодатель обязан установить неполное рабочее время, если его о том попросит беременная женщина, родитель (опекун, попечитель) с ребенком младше 14 лет или ребенком-инвалидом до 18 лет, а также человек, ухаживающий на основании медзаключения за больным членом семьи.
Конкретная продолжительность неполного рабочего дня определяется по соглашению между работником и работодателем. График может быть установлен на удобный для сотрудника срок, но не дольше, чем сохраняются обстоятельства, из-за которых был введен такой режим.
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