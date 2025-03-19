Родители калининградских выпускников могут попробовать сдать ЕГЭ

Родители смогут пройти всю процедуру сдачи ЕГЭ: зарегистрироваться, заполнить бланки, увидеть, как осуществляется контроль на экзамене, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы, а также написать небольшую экзаменационную работу, составленную из заданий, аналогичных тем, которые будут на ЕГЭ по математике базового уровня. Кроме того, они смогут увидеть, как организован контроль за объективностью проведения ЕГЭ и какие меры безопасности применяются в пунктах проведения экзаменов.