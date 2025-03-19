Космонавт из Татарстана готовится к выходам в открытый космос

Космонавт Сергей Рыжиков и его команда готовятся к двум выходам в открытый космос в рамках восьмимесячной экспедиции на МКС. Старт корабля «Союз МС-27» запланирован на 8 апреля.
Рыжиков, командир экипажа, сообщил, что выходы в открытый космос состоятся в октябре. Для этого будет использован новый скафандр «Орлан-МКС». Кроме того, космонавты проведут около 50 научных экспериментов, включая два новых.
Возвращение на Землю ожидается 9 декабря.
Ранее глава минпромторга РТ рассказал о пропавших чертежах корабля «Энергия».