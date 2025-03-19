Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Космонавт из Татарстана готовится к выходам в открытый космос

Старт корабля «Союз МС-27» запланирован на 8 апреля.

Космонавт Сергей Рыжиков и его команда готовятся к двум выходам в открытый космос в рамках восьмимесячной экспедиции на МКС. Старт корабля «Союз МС-27» запланирован на 8 апреля.

Рыжиков, командир экипажа, сообщил, что выходы в открытый космос состоятся в октябре. Для этого будет использован новый скафандр «Орлан-МКС». Кроме того, космонавты проведут около 50 научных экспериментов, включая два новых.

Возвращение на Землю ожидается 9 декабря.

Ранее глава минпромторга РТ рассказал о пропавших чертежах корабля «Энергия».