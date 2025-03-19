В Перми выделят четыре земельных участка инвалидам и их семьям

В этом году нуждающимся в улучшении жилищных условий инвалидам и их семьям городские власти выделят четыре земельных участка. Участки находятся на территории Новых Лядов и Мотовилихинского района. Их распределение пройдет в июне.
«Земля предназначена для индивидуального жилищного строительства. Площадь участков составит от 502 до 756 кв. метров», — пояснили «КП-Пермь» в городском департаменте земельных отношений.
О дате проведения жеребьевки сообщат дополнительно. Участки распределят методом случайной выборки и предоставят заявителям в аренду сроком на 20 лет. После получения земли в аренду правообладателям предстоит своевременно приступить к ее использованию.
Строительство и регистрация индивидуального жилого дома позволит арендатору оформить полученную землю в собственность.
Земельные участки находятся по адресам: на улицах Пионерской, зу 19б, и Куйбышева, зу 13б, в Новых Лядах, площадью 584 и 502 кв. метра; на ул. Окраинной, в Мотовилихе, площадью 740 и 756 кв. метров.