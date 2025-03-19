Максим Папушенко в марте покинет пост главы минэкономразвития Ростовской области

После отставки руководителя минэкономразвития Дона возглавит уроженец Таганрога Павел Павлов. Почти вся трудовая биография специалиста связана с ТАНТК имени Бериева. С 2021 по 2025 годы он был управляющим директором авиапредприятия. Ранее окончил Таганрогский государственный радиотехнический университет и Российскую таможенную академию. Является доктором экономических и юридических наук.