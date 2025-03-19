Максим Папушенко в марте покинет пост главы минэкономразвития Ростовской области

В Ростовской области пост министра экономического развития региона покинет Максим Папушенко. Чиновник планирует перейти в федеральные структуры. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
— Принял отставку министра экономического развития Ростовской области Максима Папушенко. Он завершает работу 26 марта. Благодарю за труд и желаю успехов на новом месте, — написал Юрий Слюсарь.
После отставки руководителя минэкономразвития Дона возглавит уроженец Таганрога Павел Павлов. Почти вся трудовая биография специалиста связана с ТАНТК имени Бериева. С 2021 по 2025 годы он был управляющим директором авиапредприятия. Ранее окончил Таганрогский государственный радиотехнический университет и Российскую таможенную академию. Является доктором экономических и юридических наук.
— За плечами Павла Владимировича — несколько лет научной деятельности в качестве профессора экономических кафедр ЮФУ. Рассчитываю, что этот опыт послужит развитию Ростовской области, — добавил Юрий Слюсарь.
Напомним, также сегодня стало известно о назначении Христофора Ермашова на пост заместителя министра транспорта Ростовской области.