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Как будут работать медучреждения Астаны на Наурыз

В акимате Астаны 19 марта рассказали, как будут работать поликлиники и больницы в дни празднования Наурыза, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

По информации ведомства, медучреждения будут работать в штатном режиме.

Столичные стационары будут принимать горожан в круглосуточном режиме, не снижая своей активности. Обеспечена полная готовность к оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи, выделены резервные профильные палаты.

сказано в сообщении

В организациях первичной медико-санитарной помощи дежурные врачи будут принимать с 8:00 до 18:00. Фильтр-кабинеты будут работать с 8:00 до 20:00, а прием активов и вызовов — с 8:00 до 16:00.

Служба 103 продолжит бесперебойную работу диспетчеров и бригад скорой помощи.