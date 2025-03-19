Как будут работать медучреждения Астаны на Наурыз

По информации ведомства, медучреждения будут работать в штатном режиме.
Столичные стационары будут принимать горожан в круглосуточном режиме, не снижая своей активности. Обеспечена полная готовность к оказанию экстренной и неотложной медицинской помощи, выделены резервные профильные палаты.
В организациях первичной медико-санитарной помощи дежурные врачи будут принимать с 8:00 до 18:00. Фильтр-кабинеты будут работать с 8:00 до 20:00, а прием активов и вызовов — с 8:00 до 16:00.
Служба 103 продолжит бесперебойную работу диспетчеров и бригад скорой помощи.