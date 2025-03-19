Казахстанцев предупредили о высокой лавинной опасности в горах

Особенно часто самопроизвольные сходы лавин фиксируются в горах города Алматы, Алматинской и Восточно-Казахстанской областей. С начала лавиноопасного периода было зарегистрировано 35 лавин общим объемом 11 754 м³. В наиболее опасных зонах проведены превентивные мероприятия, включая 94 профилактических спуска снежных масс, что позволило снизить риски для населения и туристов. Общий объем сброшенного снега составил 131 151 м³.