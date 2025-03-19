Нетканые мембраны помогут в профилактике внутрибрюшных спаек

В соответствии с результатами исследований invitro, образцы с наиболее толстым ПВС-покрытием проявляют наиболее выраженные антиадгезионные свойства. Эти результаты будут полезны для изготовления гибких, биосовместимых и биоразлагаемых мембран с высокими антиадгезионными свойствами для биомедицинских целей, в частности, для предотвращения спаек во внутрибрюшной полости.